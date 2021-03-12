الشيخ الشثري: لا يحق للأبناء الاعتراض على «زواج الأم»

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم منع الأبناء زواج أمهم بعد وفاة الأب.

وقال الشيخ الشثري خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إنه ليس للأبناء أن يمنعوا أمهم من الزواج إذا تقدم لهم الكفء ليخطبها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم» وهذا الخطاب وإن كان يشمل الآباء فهو يشمل الأبناء أيضًا.

وأكد الشيخ الشثري أنه لا يحق للأبناء في الاعتراض على هذا الزواج؛ لأنه من العضل المحرم شرعًا.

وأضاف أن ولى المرأة بعد وفاة الزوج على رأى جماهير أهل العلم هو ابنها، وهناك من رأى أن الابن ليس له ولاية في النكاح على أمه.

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