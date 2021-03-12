«الدفاع المدني» يحذر قاطني 3 مناطق من عاصفة رملية قوية

حذر الدفاع المدني قاطني مناطق الشرقية والجوف والحدود الشمالية من عاصفة رملية، وفق ما أوردته الإخبارية، فيما نشر الراصد الجوي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، مقطع فيديو، يوثق الحالة الغبارية، التي تؤثر بشكل كثيف على عرعر، مشيرًا إلى أنها تؤثر على مناطق واسعة من الحدود الشمالية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الحدود الشمالية «رفحاء، ظريف، عطيف، العويقيلة»، والجوف «القريات، دومة الجندل، طبرجل، سكاكا»، والشرقية «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا، الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، بقيق، رأس تنورة» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

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