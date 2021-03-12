

صببا 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

قامت بلدية محافظة أمس، بزرع 800شتلة زراعية بمساحة تجاوزت أكثر من 3500 متر طولي ضمن مبادرة "المحلة الخضراء"، التي تبناها شباب وأهالي قرية المحلة غوان التابعة للمحافظة على طريق الحزام.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري أن المبادرة التي نفذت بمشاركة 50 متطوعاً ومتطوعة استهدفت زراعة الجزر الوسطية وترميمها وبناء البردورات والقيام بأعمال السقيا وتحسين الأحواض، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المبادرات في الاستفادة من طاقات الشباب الفاعلين في تنمية المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة "محيطنا أخضر" التي اعتمدتها البلدية ضمن مبادراتها للعام الجاري لتشمل جميع الأحياء والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.

// انتهى //

12:25ت م

0045





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بمشاركة 50 متطوعاً.. بلدية صبيا تزرع 800 شتلة زراعية في حزام المحلة غوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.