السعودية اليوم / 117 وفاة و23285 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 23285 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.308.846 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 158.306 حالات وفاة.

// انتهى //

11:06ت م

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نيودلهي 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 23285 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و117 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.308.846 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 158.306 حالات وفاة.// انتهى //11:06ت م0041

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