السعودية اليوم / تسجيل 23 وفاة و3503 إصابات جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3503 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 798.108 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22370 حالة وفاة.

// انتهى //

10:45ت م

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بروكسل 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3503 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و23 وفاة .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 798.108 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22370 حالة وفاة.// انتهى //10:45ت م0040

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