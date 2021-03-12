السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 12834 إصابة جديدة بكورونا



برلين 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 12834 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.545.781 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 73.062 حالة وفاة.

// انتهى //

09:13ت م

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برلين 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 12834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و252 وفاة.وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.545.781 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 73.062 حالة وفاة.// انتهى //09:13ت م0035

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