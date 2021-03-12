السعودية اليوم / أكثر من 3 ملايين واجب وتكليف و 461 ألف فصل افتراضي خلال السعودية اليوم بجامعة تبوك



تبوك 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

أكملت جامعة تبوك عامها الأول في رحلة التحول من الحضور المكاني إلى نمط التعليم - عن بُعد - بنجاح وإنجازات استثنائية، حيث استفاد من منظومة التعليم الإلكتروني في الجامعة أكثر من 35 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات، وذلك نتيجة الاستعدادات والتجهيزات التقنية المسبقة، تضمنت جاهزية نظام إدارة التعلم، وتوفير الدعم الفني لجميع المستخدمين على مدار الساعة، وجدولة الفصول الافتراضية وفق مواعيد المحاضرات الدراسية، وإطلاق حزمة من البرمجيات لإدارة العملية التعليمية بكل يسر وسهولة وتجويد مخرجاتها.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم - عن بُعد - بالجامعة الدكتور علي بن نازل الشمري أن الجامعة قامت باستحداث حُزم من البرمجيات كأدوات بناء بنوك الأسئلة ومنظومة التقارير الذكية لدعم القرار ومتابعة العملية التعليمية، وتصميم المقررات الإلكترونية التفاعلية، وأدوات تعزيز التفاعل مع المقررات, مضيفاً أن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد نفذت أكثر من 90 ورشة تدريبية نظرية وعملية استهدفت خصائص نظام إدارة التعلم (بلاكبورد) ، وجودة المحتوى ونماذج التصميم التعليمي ، وتقنيات التعليم الإلكتروني الحديثة ، وتعزيز الوصول للمحتوى وغيرها من الورش التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وخارجها.

وفيما يخص أهمية الدعم الفني والمساعدة - لكونه أحد أهم العناصر التي تحقق أهداف الجامعة في مرحلة التحول - أكد الشمري أن العمادة هيّأت غرفة للعمليات لتقديم الدعم الفني على مدار الساعة مكونة من فرق عمل رئيسة تضم نخبة مميزة من المهندسين والمهندسات تشمل الاستقبال والمعالجة والدعم الفني والتدريب والمتابعة وتفعيل وحدة لمعالجة الأعطال التقنية.

واستعرض الدكتور الشمري مؤشرات الأداء الإلكترونية وأبرز ما تم قياسه بعد عام دراسي كامل من التحول للتعليم عن بُعد، حيث بلغ عدد الفصول الافتراضية المشغلة 461 ألف فصل افتراضي، وتم خلال هذه المدة تسليم أكثر من مليون اختبار، ورفع أكثر من 3 ملايين واجب وتكليف، وكذلك استقبل مركز الدعم الفني بالعمادة أكثر من 24 ألف بطاقة ومحادثة عبر منظومة الدعم الفني والمساندة.

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