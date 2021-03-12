أسعار خام برنت قرب الـ 70 دولارًا للبرميل

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تراجعت أسعار خام برنت اليوم، لكنها ظلت قرب الـ 70 دولارًا للبرميل؛ وذلك بالتزامن مع تخفيضات في الإنتاج يقوم بها كبار منتجي الخام، فيما تتلقى السوق الدعم أيضًا من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني من العام.

أسعار خام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 33 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 69.30 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 65.65 دولار للبرميل منخفضًا 37 سنتًا أو ما يعادل 0.6 بالمئة.

وبعد مكاسب استمرت على مدى سبعة أسابيع متتالية، قد ينهي خام برنت عقد شهر أقرب استحقاق هذا الأسبوع دون تغيير تقريبًا إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوى في 13 شهرا يوم الاثنين.

أوبك + ملتزمة بخفض الإنتاج

كما تلقت المعنويات الدعم من قرار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في وقت سابق من الشهر الجاري بإبقاء تخفيضات الإنتاج كما هي إلى حد كبير في أبريل.

ويضخ المستثمرون الأموال في السلع الأولية مثل النفط بفضل توقعات بتعافي الطلب في النصف الثاني من العام في الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد العالمي، بينما يسمح توزيع أوسع نطاقًا للقاحات مضادة لكوفيد-19 للمزيد من الناس بالسفر هذا الصيف.

وقالت أوبك أمس الخميس إن تعافي الطلب على النفط سيتركز في النصف الثاني من العام، فيما قال محللو جيه. بي مورغان في مذكرة أسبوعية إن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة من المتوقع أن يدفع المنتجين الأمريكيين لزيادة الإنتاج.

إنتاج النفط الأمريكي

ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الإنتاج الأمريكي في المتوسط 11.78 مليون برميل يوميًا في ديسمبر كانون الأول 2021، بزيادة سنوية 710 آلاف برميل يوميًا، بينما ستبلغ الكمية للعام بالكامل 11.36 مليون برميل يوميًا في المتوسط مقارنة مع 11.32 مليون برميل يوميًا في 2020.