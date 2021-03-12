فيديو.. بداية موجات الغبار على الجوف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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شهدت منطقة الجوف وعدد من مناطق شمال المملكة تشكل موجات الغبار بسبب شدة الرياح التي تصل سرعتها إلى ٦٠ كلم في الساعة؛ ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير، فيما تتوقع الأرصاد استمرار هذه الحالة على مدى الساعات المقبلة.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن العواصف الترابية والغبار التي تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

تحذير من السفر في الغبار

ومن جانبه حذر خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من السفر على الطرق الخارجية بين عدد من مناطق المملكة اليوم بسبب تشكل العواصف الترابية والغبار التي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وقال الحصيني : تشكلت العاصفة الترابية صباح اليوم الجمعة 1442/7/28هـ على منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومتوقع أن تتوسع لتشمل أجزاءً من جنوب وشرق تبوك وحائل وشرق المدينة ومكة ثم القصيم ثم الرياض فالشرقية.

وتابع الحصيني : لا أنصح بالسفر بين طرق تلك المناطق حتى تهدأ العاصفة واستعملوا الأبواب الجنوبية في المنازل.

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