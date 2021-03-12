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ضبط مواطن تباهى بمخالفة الإجراءات الاحترازية في إحدى المباريات بمكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

ضبط مواطن تباهى بمخالفة الإجراءات الاحترازية في إحدى المباريات بمكة

وثق مخالفته في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل

متابعات الخليج 365 - واس


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ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على شخص خالف الإجراءات الاحترازية بدخول إحدى المدن أثناء إقامة مباراة وتوثيق ذلك في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل.

تفاصيل ضبط مخالف الإجراءات الاحترازية بمكة

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى عبر حسابه بدخول إحدى المدن الرياضية أثناء إقامة إحدى مباريات كرة القدم وتوثيق ذلك ونشره، ما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كوفيد – 19”.

وأوضخ أنه بالتعاون والتنسيق مع وزارة ، فقد تم – بفضل الله – القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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