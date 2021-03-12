توضيح من حساب المواطن حول دعم البنزين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه يقوم بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91 بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة 28 من شهر مارس 2020.

جاء ذلك في رد من البرنامج، حول مدى تأثر الدعم بعد إعلان شركة أرامكو مراجعة أسعار البنزين لشهر مارس.

حساب متابعات الخليج 365 ودعم البنزين

ورد حساب متابعات الخليج 365، بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين قال فيها: “يقوم برنامج حساب متابعات الخليج 365 بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91 بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة 28 من شهر مارس 2020 (بنزين 91: 1.55 ريال/ لتر) وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط : https://ca.gov.sa/faq/1441.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس 2021 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حوالي من 92 مليار ريال منها 683 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تفاصيل دعم الدفعة 40:

وفي وقت سابق ذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر

وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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