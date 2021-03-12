بحي الشميسي.. عمالة تحوِّل شقة لمعمل حلويات.. وأمانة الرياض تتدخل

تمكن مراقبو أمانة منطقة الرياض، من الإطاحة بعمالة وافدة حولت شقة سكنية في حي الشميسي إلى معمل لتصنيع الحلويات.

وأشارت الأمانة- عبر تويتر- إلى أنه كان يتم تصنيع الحلويات وسط بيئة افتقرت لأدنى مستويات النظافة.

ونشرت الأمانة فيديو للشقة التي اتسمت بعدم النظافة ووجود الصراصير في الأدوات المستخدمة في تصنيع الحلوى.

كما قام مراقبو أمانة منطقة الرياض، بإغلاق محل بيع الحلويات التابع للمعمل.

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