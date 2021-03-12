بيان أوروبي أمريكي: السعودية تدعم جهودنا لتقديم أفضل أمل للسلام باليمن

ثمن بيان «أوروبي - أمريكي» جهود المملكة العربية السعودية بشأن إحلال السلام في اليمن.

وقال البيان، وفق العربية، إن جهودنا بدعم من السعودية والأمم المتحدة تقدم أفضل أمل للسلام في اليمن.

وشدد على أن هجوم الميليشيات الحوثية على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأسفر سقوط صاروخ باليستي على أحد أحياء محافظة مأرب، أمس الأربعاء، عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين

وأطلقت الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران الصاروخ على الحي، وفق «العربية».

ونقل موقع «يمن الغد»، عن مصدر أمني قوله: إن الميليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية بمدينة مأرب بصاروخ بالستي، مشيرًا إلى وصول سيارات الإسعاف الى مكان الانفجار.

وكانت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية، دعت المنظمات الإنسانية الى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: «إن مأرب تتعرض ومنذ مطلع الشهر الجاري لأكبر وأشرس هجمات حوثية استخدمت فيها الميليشيات كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية».

وأضافت الوزارة: «محافظة مأرب ومنذ الانقلاب الحوثي تأوي أكثر من 2 مليون نازح فروا من بطش وظلم الميليشيات الحوثية بحثاً عن الأمان»، مشيرة إلى أنه «وفي ليلة واحدة فقط تعرضت المدينة لـ10 صواريخ باليستية».