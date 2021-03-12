مخالفة الوقوف بأماكن ذوي الإعاقة تدفع «المرور» لضبط 2751 مركبة

أعلن المرور السعودي أنه تم ضبط 2751 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وذكر المرور- عبر تويتر- أن ذلك جاء خلال العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهاب المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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