اخبار السعوديه

الإطاحة بمخالف للإجراءات الاحترازية دخل إحدى المدن الرياضية أثناء إقامة مباراة كرة القدم

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - بعد تعاون بين شرطة مكة ووزارة

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على شخص خالف الإجراءات الاحترازية بدخول إحدى المدن أثناء إقامة مباراة وتوثيق ذلك.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى عبر حسابه بدخول إحدى المدن الرياضية أثناء إقامة إحدى مباريات كرة القدم وتوثيق ذلك ونشره، ما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كوفيد-19 "، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الرياضة، فقد تم القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا