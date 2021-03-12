وزارة الصحة: لا تعارض بين لقاح كورونا وأدوية سيولة الدم بـ3 شروط

أوضحت وزارة الصحة، أن أدوية منع تخثر الدم مثل الأسبرين، لا تمنع من أخذ لقاح فيروس كورونا، مع ضرورة استشارة الطبيب المعالج للتوصية بتلقي اللقاح من عدمه.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع لوزارة الصحة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن «المرضى الذين على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم، يمكن لهم أخذ اللقاح، مع الحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة ٣٠ دقيقة والتأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه».

وقال المواطن في استفساره: هل مسيلات الدم مثل الأسبرين تمنع من أخذ اللقاح؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه بشكل عام لا تعتبر حساسية البنسلين من موانع اللقاح، ويمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر وأسترازينيكا)، لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.

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