إدانة أمريكية ـ أوروبية لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الأراضي السعودية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الأراضي والأعيان السعودية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، واشنطن تدين مع أوروبا محاولات الحوثي لاستهداف السعودية، حسبما ذكرت العربية.

وقال بيان أوروبي أمريكي، اليوم الخميس: نجدد التزامنا الراسخ بأمن السعودية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعرب بلينكن عن إدانته بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا على مدينة الرياض، والهجوم بمقذوف عسكري على منطقة جازان؛ أسفر عنه إصابة خمسة مدنيين.

وندد بلينكن في بيان صحفي هجوم المليشيا المدعومة من إيران على محافظة مأرب، قائلًا: إن الحوثيين يزيدون من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحًا أن تورط إيران في اليمن يؤجج لهيب الصراع، ويهدد بمزيد من التصعيد وسوء التقدير وعدم الاستقرار الإقليمي.

وأشار بلينكن إلى أن ميليشيا الحوثي تستخدم الأسلحة والاستخبارات والتدريب والدعم الإيراني لشن هجمات تهدد الأهداف المدنية والبنية التحتية في اليمن والمملكة.

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