السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و654 وفاة



مكسيكو سيتي 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية أمس 6470 إصابة جديدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

07:34ت م

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مكسيكو سيتي 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية أمس 6470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و654 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و151 ألفا و28 حالة والوفيات إلى 193142.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.// انتهى //07:34ت م0032

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