اقتصادي / الصومال وإيطاليا توقعان اتفاقية إعفاء الديون



مقديشو 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

وقعت الحكومة الصومالية اتفاقية إعفاء الديون مع نظيرتها الإيطالية، وذلك في إطار اتفاقيات الدول المنضوية تحت نادي باريس، والتي بموجبها تم إعفاء الصومال من 1.4 مليار العام الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أمس إن الاتفاقية وقعها من جانب الحكومة الصومالية وزير المالية عبد الرحمن دوعالي بيلي، ومن الجانب الإيطالي سفيرها لدى الصومال البيرتو فيكي.

يذكر أن نادي باريس ‏هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين مموّليين من 20 دولة تعد من أكبر الاقتصاديات في العالم، وتقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة بدلا من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها.

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