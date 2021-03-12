السعودية اليوم / البرازيل تسجل 75412 إصابة جديدة بكورونا و2233 وفاة



برازيليا 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس عن تسجيلها 75412 إصابة جديدة و2233 وفاة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و277 ألفا و717 شخصا منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 272 ألف و889 شخصا، في ثالث أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند​​​.

// انتهى //

06:32ت م

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برازيليا 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس عن تسجيلها 75412 إصابة جديدة و2233 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و277 ألفا و717 شخصا منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 272 ألف و889 شخصا، في ثالث أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند​​​.// انتهى //06:32ت م0028

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