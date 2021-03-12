سياسي / رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يلتقي بوزير خارجية أثيوبيا



أديس أبابا 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

التقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في العاصمة الإثيوبية أديس أدبابا أمس، بوزير الخارجية الأثيوبي أتو ديميكي ميكونين.

وناقش الجانبان كيفية مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالتحقيق في أحداث منطقة تيغراي في إثيوبيا.

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06:30ت م

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