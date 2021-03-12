السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس

كما جرى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 1,662 حالة.

// انتهى //

06:26ت م

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سيئول 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 94,686 إصابة.كما جرى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 1,662 حالة.// انتهى //06:26ت م0026

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