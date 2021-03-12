اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 10ر277 نقطة أو ما يعادل 95ر0% ليصل إلى 74ر29488 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 82ر14 نقطة، أو77ر0% ، ليصل إلى 74ر1939 نقطة .

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06:17ت م

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