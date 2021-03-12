السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب سواحل جزيرة كامتشاتكا الروسية



فلاديفوستوك 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي اليوم.

وذكر فرع الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا في بيان أن الزلزال وقع ليل الجمعة بالتوقيت المحلي وكان مركزه قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، وعلى عمق 43 كيلومترا وعلى بعد 99 كيلومترا من بلدة أست-كامتشاتسك، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

يذكر أن شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.

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