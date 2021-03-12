السعودية اليوم / الصين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل البر الرئيسي 9 إصابات جديدة بفيروس

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90027 حالات ، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

// انتهى //

06:07ت م

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بكين 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل البر الرئيسي 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90027 حالات ، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.// انتهى //06:07ت م0023

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