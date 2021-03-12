مبادرة العطاء الرقمي تعلن 4 دورات مجانية عن بعد في البرمجة والتسويق

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تعلن مبادرة العطاء الرقمي (المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن طرح (4) دورات مجانية عن بعد (للرجال والنساء) في مجالات (البرمجة بلغة بايثون، المايكروبت، الإعلانات المصورة، مهارات التسويق الإلكتروني من جوجل) ، مع شهادات حضور للمشاركين على النحو التالي: – مستقبل الإعلانات المصورة

موعد الدورة: اليوم الخميس 1442/7/27هـ (الموافق 2021/3/11م) الساعة 8:00 مساءاً. – البرمجة باستخدام لغة بايثون

موعد الدورة: الأحد القادم 1442/8/1هـ (الموافق 2021/3/14م) الساعة 8:000 مساءاً. – ما هو المايكروبت

موعد الدورة: الأربعاء القادم 1442/8/4هـ (الموافق 2021/3/17م) الساعة 7:30 مساءاً. – التوسع في النشاط لاتجاري (مهارات من جوجل)

موعد الدورة: الخميس القادم 1442/8/5هـ (الموافق 2021/3/18م) الساعة 4:00 عصراً. ملاحظات: – جميع الدورات عن بعد (مجاناً للرجال والنساء)

– يوجد شهادات حضور. طريقة التسجيل: يبدأ التسجيل من اليوم الخميس 1442/7/27هـ عبر عرض تفاصيل الدورة المطلوبة والضغط على (التسجيل للحضور) عبر الرابط: http://bit.ly/3dvDegL Source wadhefa





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