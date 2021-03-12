آبل تخفض إنتاج آيفون 12 ميني إلى أقل من 30% بسبب الطلب المخيب

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بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة آبل في المبيعات بنهاية العام المنصرم، يبدو أن هواتف آيفون 12 ميني لم تكن جزءًا مهمًا في هذه المبيعات وفقًا للتقارير الصادرة اليوم.

فبحسب موقع Nikkei الموثوق فيما يتعلق بمثل هذه الأمور، ستخفض آبل السعة الإنتاجية من هواتف آيفون 12 ميني في النصف الأول من العام الحالي إلى 70% على الأقل، ما يعني أنها ستستمر مع أقل من 30% من السعة الإنتاجية للهاتف بسبب الطلب المخيب للآمال. ويمثل هذا الانخفاض نحو 20% من السعة الإنتاجية لجميع هواتف آيفون 12.

رغم هذا الانخفاض في الإنتاج، فإن آبل تخطط لإنتاج 75 مليون هاتف خلال الشهور الست الأولى لهذا العام، ونحو 230 مليون هاتف على مدار العام كله، ما يعني زيادة 11.6% مقارنة مع العام الماضي. وهذا الأمر يوضح أن الشركة كانت تتوقع نموًا كبيرًا في المبيعات للنسخة المصغرة، لكن السوق لم يتوافق مع خطتها.

وربما يعود هذا الانخفاض بسبب توجه الجمهور لشراء النسخ الأكبر والأقوى من هواتف آيفون 12، أو الذهاب نحو شراء الجيل السابق خاصة وأن حجم الشاشات أكبر والبطاريات أكبر كذلك، وفوق هذا كله يأتي آيفون 11 على سبيل المثال مع سعر أقل من النسخة المصغرة 12 ميني بنحو 100 دولار أمريكي في معظم الأسواق ما يرجح في قرارات المستخدمين حول شراءه وترك الهاتف الأصغر.

Source tech-wd

