أسعار النفط ترتفع 2% مع تراجع الدولار

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم بفعل تراجع الدولار وتوقعات بأن تكون تخمة معروض الخام قصيرة الأمد بسبب انخفاض حاد في مخزونات الوقود الأمريكية وإعادة تشغيل المصافي في تكساس.

العقود الآجلة

وبحسب “رويترز” صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 1.73 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل مرتفعًا 1.58 دولار أو 2.5 بالمئة عند 66.02 دولار.

تراجع الدولار

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع انحسار المخاوف من تسارع قوي للتضخم وتحول الانتباه صوب عطاء سندات حكومية لأجل 30 عامًا.

وتراجع الدولار لليوم الثالث على التوالي وسجل أدنى مستوياته في أسبوع مقابل سلة عملات. Source almowaten





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