السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، مبينا أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

كما أصدر المركز تنبيها تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيرا إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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