

مكة المكرمة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى عبر حسابه بدخول إحدى المدن

// انتهى //

02:30ت م

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مكة المكرمة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى عبر حسابه بدخول إحدى المدن الرياضية أثناء إقامة إحدى مباريات كرة القدم وتوثيق ذلك ونشره، ما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الرياضة ، فقد تم - بفضل الله - القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //02:30ت م0018

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص خالف الإجراءات الاحترازية بدخول إحدى المدن الرياضية أثناء إقامة مباراة وتوثيق ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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