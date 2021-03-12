السعودية اليوم / مصر توقع على اتفاقيه استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي



القاهرة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

وقعت رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة مايا مرسي، مع نائب المديرة التنفيذية للمنظمة السفير إيهاب فوزي، اتفاقية المقر الدائم للمنظمة بين مصر ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ونوهت الدكتورة مايا مرسي في تصريح لها أمس بأن استضافة مصر للمقر الدائم للمنظمة يؤكد حرص الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على دعم قضايا المرأة في الدول الإسلامية، معربة عن تمنياتها بخالص النجاح والتوفيق لأعمال هذه المنظمة الوليدة وأن تكون منارة لحقوق المرأة في العالم الإسلامي.

يشار إلى أن منظمة تنمية المرأة هي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتستضيف القاهرة مقرها، ودخل النظام الأساسي لها حيز النفاذ في الثلاثين من يوليو من العام الماضي، وتضم المنظمة 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الآن، كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسي للمنظمة، ويجري حاليا الانتهاء من الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقا للنظام القانوني لكل دولة.

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