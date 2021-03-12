السعودية اليوم / تونس تسجل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

سجلت تونس 609 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 239977 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8313 وفاة.

// انتهى //

23:46ت م

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تونس 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجلت تونس 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 21 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 239977 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8313 وفاة.// انتهى //23:46ت م0213

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