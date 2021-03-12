السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 25673 إصابة بفيروس كورونا



روما 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

سجلت إيطاليا 25673 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,149,017 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 101,184 وفاة.

// انتهى //

23:24ت م

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روما 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجلت إيطاليا 25673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 373 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,149,017 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 101,184 وفاة.// انتهى //23:24ت م0209

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