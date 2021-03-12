

مدريد 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

سجلت إسبانيا 6255 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,178,356 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 72085 وفاة.

// انتهى //

23:23ت م

0208



مدريد 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجلت إسبانيا 6255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 166 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,178,356 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 72085 وفاة.// انتهى //23:23ت م0208

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 6255 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.