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القوات البرية مستعدة لـ«مخالب الصقر» مع نظيرتها الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - أنهت القوات البرية الملكية الاستعدادات كافة لانطلاق التمرين المشترك «مخالب الصقر 3» بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الأمريكية، الذي ستنطلق فعالياته الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية. يأتي ذلك امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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