شكرا لقرائتكم خبر عن 260 متطوعا للتوعية بالاشتراطات الصحية في المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ أمانة منطقة المدينة المنورة جولات ميدانية؛ للتوعية والرقابة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، في المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية ومنشآت القطاع الخاص بمشاركة 260 متطوعًا، وذلك على مدار اليوم الجمعة وغدا السبت، ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف قبل منتصف الليل. وستقوم 7 بلديات تابعة لأمانة المدينة المنورة بتوزيع المتطوعين وتحديد مواقع تمركزهم، ويُنتظر أن تشمل المواقع الحيوية والمراكز التجارية، ومحال تقديم الأغذية، إلى جانب صوالين الحلاقة، وغيرها من المنشآت التابعة للقطاع الخاص ذات العلاقة.

وكشفت الأمانة، أن مهام المتطوعين ستتنوع ما بين التأكد من وجود المطهرات والمعقمات على مداخل المنشآت التجارية، والتأكد من وجود مقياس درجة الحرارة في نقاط الفحص عند مداخل الزوار والمنشآت التجارية، كما ستشمل مهام الفرق التطوعية التأكد من تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التسبب بالتجمع في مداخل المنشآت، مع ارتداء الكمامات للعاملين بالمنشآت وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى، والالتزام بإبراز تطبيق توكلنا عند المداخل، مع مراعاة وجود الملصقات الأرضية لتنظيم وقوف مرتادي المحال التجارية، مع التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية.