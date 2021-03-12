شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 4 بالشرقية.. إغلاق 11 مسجدا مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 11 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 32 يوماً 263 مسجداً، تم فتح 244 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 4 في المنطقة الشرقية، ومسجد في كلٍّ من منطقة الرياض، والجوف، والقصيم، والحدود الشمالية، ونجران، والمدينة المنورة، وحائل. وأشارت إلى إعادة فتح 7 مساجد، منها اثنان في كلٍّ من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، ومسجد في منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.