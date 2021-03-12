شكرا لقرائتكم خبر عن 60 % نسبة توطين بيع قطع الغيار بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس الأول، جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في نشاط بيع قطع الغيار. وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة نفذت جولات على 49 محلاً، بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 77 موظفاً، وبلغ عدد الموظفين الوافدين 54 من مختلف الجنسيات، وتم إنذار منشأتين، إضافة إلى حصر 11 فرصة عمل جارٍ العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين. وبيَّن أن نسب التوطين في هذه الأنشطة بلغت أكثر من 60%، داعياً أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنباً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.