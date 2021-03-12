شكرا لقرائتكم خبر عن «المعجب» لدوائر النيابة: واكبوا مستهدفات رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خلال زيارته فرع النيابة العامة بمدينة الدمام ودوائر النيابة العامة في محافظات الجبيل ورأس تنورة والخبر، أمس، بالتنسيق بين النيابة والجهات ذات الاختصاص لتسريع إنجاز القضايا.

تنسيق وتعاون

وقال النائب العام في كلمة وجهها إلى منسوبي النيابة العامة بالمنطقة: إن النيابة العامة بالتعاون مع القطاعات ذات الاختصاص تسعى لتحقيق العدالة الناجزة، عبر نصرة المظلوم والتأكد من تمتع كل مواطن ومقيم بالضمانات التي كفلها النظام، والعمل والتعاون بين الجهات سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية بلادنا 2030، لذا علينا جميعا أن نكون في المستوى المأمول لمواكبة هذه النهضة المباركة والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن.

سير العمل

والتقى النائب العام، خلال الجولة التي رافقه فيها وكيل النيابة الشيخ شلعان الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة العامة، برؤساء الدوائر ومديري الأقسام، ورؤساء جهات الضبط، كما تفقد إجراءات وسير العمل في مكاتب التحقيق وغرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين.

جولات تفقدية

يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي إنفادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمراجعين عن قرب وتلمس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم.

ونفذ النائب العام خلال الأسابيع الماضية جولات تفقدية في 7 مناطق بالمملكة، زار خلالها 54 دائرة نيابية في محافظات المملكة.