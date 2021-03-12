شكرا لقرائتكم خبر عن برامج جديدة للدراسات العليا بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحدث مجلس جامعة الملك خالد، برامج دراسات عليا وابتعاث عدد من منسوبي الجامعة. وشملت البرامج، التي أعلن عنها مجلس الجامعة، خلال اجتماعه أمس، الدبلوم العالي في التراث الوطني «مدفوع الرسوم» بقسم التاريخ في كلية العلوم الإنسانية، وبرنامج ماجستير العلوم في السموم والأدلة الجنائية «مدفوع الرسوم» بقسم الأحياء بكلية العلوم، وإقرار برنامج ماجستير العلوم في الإدارة البيئية وحفظ الموارد الطبيعية «مدفوع الرسوم» بقسم الأحياء بكلية العلوم، وهو برنامج مشترك بين كليتي العلوم والأعمال.

كما أوصى المجلس بالموافقة على مقترح فتح التسجيل للفصل الصيفي للعام الجامعي 1442هـ لمرحلة البكالوريوس، وكذلك التوصية بالموافقة على إعادة هيكلة كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير، وتحويل قسم التمريض بها إلى كلية والرفع بذلك لمجلس شؤون الجامعات، إضافة إلى مناقشة واعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك خالد للعام المالي 2020م، وعدد من حسابات الموارد الذاتية.

وفي مجال تطوير كوادر الجامعة، أوصى المجلس بالموافقة على ابتعاث 9 من المعيدين والمحاضرين، والموافقة أيضًا على تعيين 10 أساتذة على رتبة أستاذ مساعد، إضافة إلى الموافقة على منح درجتي الماجستير والدكتوراة لـ 18 من طلاب الدراسات العليا بالجامعة.