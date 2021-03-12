شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتمكين المرأة شخصيا ونفسيا واجتماعيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت جمعية نساء المستقبل، أمس، مذكرة تفاهم مع فرع مركز الحوار الوطني بالمنطقة الشرقية، وجرت مراسم التوقيع بين ممثل الجمعية رئيس لجنة السياسات والإستراتيجيات بالجمعية د. لمياء البراهيم، ومدير فرع مركز الحوار الوطني بالمنطقة الشرقية د. خالد البديوي في مقر المركز، وذلك في إطار تفعيل الخطة التنموية الشاملة لتمكين المرأة وتطوير الخدمات المقدمة منهما للمجتمع.

وأكدت د. البراهيم أن المذكرة تستهدف تفعيل برنامج تمكين المرأة، وأن من أهداف الجمعية التوعية والتعزيز والتمكين والتنمية، إضافة إلى نشر فكر التعايش والاندماج مع الآخرين بتقليل التصادم معهم، خصوصًا مع التطورات ومع رؤية 2030 ومع التغيرات، التي تتطلب دخول المرأة إلى مجال العمل.

وأضافت: «كما تستهدف المذكرة تمكين المرأة على المستوى الشخصي والنفسي والاجتماعي، ومن المبادرات التي سيتم العمل عليها لتمكين المرأة مبادرة ديوانية المرأة، وسيكون بها تجمع للنساء بالمنطقة الشرقية».

وقالت: «بالرغم من أن الجمعية مركزها الرئيسي بالرياض إلا أنها اهتمت بالتنوع الديموغرافي للمرأة السعودية على مختلف مناطق المملكة، حيث إن عضوات الجمعية من مختلف المناطق، كما اهتمت بالتنوع المذهبي، فالجمعية تجمع نسيجا متجانسا من النساء يتواءم مع برنامج «نسيج»، الذي يدعمه مركز الحوار الوطني»، متابعة: «من خلال هذه المذكرة نرغب بأن تتكاتف نساء الوطن نحو هدف واحد وأن يزدهر وطننا ونحقق رؤية 2030».

من ناحيته، شدد د. البديوي على أن المركز يطمح من خلال مذكرة التفاهم وما سيتبعها من تعاون إلى كسب كثير من المشاركة الفاعلة من العنصر النسائي في البلاد لتحقيق المزيد من التلاحم والتعايش، متابعًا: «لطالما كانت المرأة السعودية حاضرة في مختلف المجالات منذ تأسيس هذه الدولة، وأكد أن هذا التعاون سيفتح بابا للمرأة على مستوى العالم».