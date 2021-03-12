شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 100 % من كورنيش الدمام الجنوبي.. وتوحيد النمط العمراني بـ «سوق الحب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أمس، عددا من مشروعات الأمانة التنموية في حاضرة الدمام، يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، ومدير عام الإشراف م. ماجد القرشي، وعدد من مسؤولي الأمانة.

وبدأ م. الجبير الجولة بزيارة كورنيش الدمام الجنوبي بالراكة، الذي يبلغ طوله كيلو و800 متر، ويقع على مساحة 209 آلاف متر مربع، الذي يأتي ضمن برامج جودة الحياة، في تطوير الواجهات البحرية بالمنطقة، حيث تجول داخل مرافق المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه 100%.

وزار م. الجبير الشارع الثالث عشر «سوق الحب» في الدمام، والذي يبلغ طوله 350 مترا، وعرضه 15 مترا، وتجول داخل المشروع، واستمع إلى شرح مفصل عن سير كافة مراحل العمل، واطلع على برامج تحسين المشهد الحضري، ووجه بتوحيد النمط العمراني، بما يتماشى مع الهوية التراثية، وإبراز الهوية والطابع العمراني التراثي للمباني المطلة على السوق، خاصة أنه يعتبر أحد أهم المناطق الشعبية وأقدمها بالمنطقة.

واستمع إلى شرح موجز عن مكونات المشروع، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 100%، وتضمنت الأعمال تركيب مسارات ذوي الإعاقة البصرية والإرشادية والتحذيرية على الأرصفة، وعمل المنحدرات ومعايير المشاة وتركيب إشارات مشاة ضوئية وصوتية، وتغيير قطاع الشارع بالكامل ليصبح شارعا يخدم المشاة من مرتادي السوق، وتم رصف الشارع بالجرانيت على الجانبين، وتحديد مسار السيارات بالإنترلوك.

وتفقد أمين الشرقية مراحل سير العمل في مشروع تطوير شارع عبدالله بن رواحة بالدمام، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80%، واطلع على المشروع من خلال عرض لتصاميم المشروع ومراحل العمل، الذي يشهد تطويرا كاملا بطول 850 مترا، وذلك بزيادة عدد المماشي، وتقليل حركة المركبات ومسار الدراجات وزراعة أشجار الظل والشجيرات، إضافة إلى أعمال ديكورية تجميلية، وتنفيذ ممر للدراجات بواقع مترين لكل جهة وبإجمالي مساحة أكثر من 2000 متر مربع.

ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري لتطوير الطرق المحورية بالدمام «المرحلة الأولى»، بتكلفة تجاوزت الـ 38 مليون ريال.

وشدد م. الجبير، عقب الجولة، على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد مع مراعاة تطبيق كافة معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدا أن هذه المشاريع ستنعكس بشكل إيجابي على خارطة التنمية في المنطقة، وأن هناك العديد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.