شكرا لقرائتكم خبر عن رسم «3D» على الجداريات والأرصفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، رسم اللوحات الفنية ثلاثية الأبعاد «3D» على جداريات المنطقة المركزية، أمس، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بتوجيه من معالي أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير.

وتُعد الرسمة الأولى من نوعها ضمن عدد من الرسومات التي تعمل عليها بلدية وسط الدمام في أرصفة المنطقة المركزية «سوق الحب»، واستوحيت فكرة الرسمة من النشاط التجاري القائم، بما يسهم في إبراز هوية المنطقة وبالتحديد مدينة الدمام.

وتسهم بلدية وسط الدمام في استقطاب الرسامين والفنانين للمشاركة في تحسين المنظر العام، وإبراز أعمالهم وموهبتهم.

وذكر الفنان التشكيلي بشير القحطاني، أن الرسمة استغرقت أسبوعا، تراوحت أيامه بين التخطيط وبدء التنفيذ حتى اكتمالها.

وتشمل مبادرة تحسين المشهد الحضري بدءًا بالرسومات والاستراحات الرقمية، التي تتكون من كرسي يحتوي على عدد من الخدمات كالتوقيت ودرجة الحرارة والأذان ومدخل USB وإضاءة، إضافة لتوفر خدمة الإنترنت المجانية.