شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تبرز دور المرأة في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، لقاء عن بُعد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار «المرأة في القيادة تحقيق مستقبل متساو في عالم COVID-19»، وذلك بتقديم العديد من الأوراق، التي تستهدف تعزيز دور المرأة، في كافة الأصعدة والمجالات.

وأكدت مديرة الفرع نوال البواردي أهمية دور المرأة في مواجهة الجائحة، فضلا عن الوتيرة المتسارعة في مجال حقوق المرأة بالمملكة، التي أصبحت شريكا في الحياة العامة.

من ناحيتها، استعرضت مديرة إدارة البرامج الصحية بمديرية الشؤون الصحية د. سارة الشمري ورقة بعنوان «المرأة العاملة بالقطاع الصحي وجائحة فيروس كورونا»، فيما أكدت مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي الدعم المجتمعي ودور المرأة في مواجهة الجائحة، وذلك عبر كلمتها التي ألقتها في اللقاء.

وبيَّنت مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فاطمة الفهيد أن العمل عن بُعد تحول من خيار ضرورة إلى خيار مستدام في العملية التعليمية، ما جعل المملكة في مقدمة مصاف الدول المتقدمة في مجال التقنية.