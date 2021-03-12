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14 عيادة بمركز لقاح مستشفى المؤسس

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الدمام - شريف احمد - افتتح المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي د. أحمد العرفج، مركز تلقي لقاح فيروس «» المستجد بمستشفى الملك عبدالعزيز في محافظة الأحساء، والذي استقبل منذ ساعات افتتاحه الأولى منسوبي الحرس الوطني من عسكريين ومدنيين وذويهم.

ويضم المركز أكثر من 14 عيادة، إلى جانب صالات وقاعات انتظار، وغرفة طوارئ، وغرفة تجهيز الجرعات، واتيحت فرصة التسجيل عن طريق موقع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ويأتي استكمالا لمراكز اللقاح، التي تم افتتاحها في المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. وأكد د. العرفج أن المركز يأتي بعد التوجيهات الكريمة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز -يحفظهما الله-، وبتوجيهات من وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، ومتابعة وحرص المدير العام للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني د. بندر القناوي. وأشار إلى تجهيز المركز بأعلى المستويات، وبكادر طبي وتمريضي وفني مميز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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