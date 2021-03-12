شكرا لقرائتكم خبر عن 142 مستفيدا من اللقاح بـ«إرادة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 142 مريضا وموظفا من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في مركز لقاح كورونا الذي تم تدشينه الثلاثاء الماضي في مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، وذلك ضمن حملة تستهدف المرضى المنومين في المستشفى والعاملين وعائلاتهم لحمايتهم من الفيروس.

وأكد رئيس التشغيل لمجمع إرادة والصحة النفسية د. محمد الزهراني أن المركز مجهز بكافة الاشتراطات الصحية التي تضمن تخزين وتبريد الجرعات بشكل مناسب، إضافة إلى توافر نقاط استقبال وتسجيل البيانات وغرفة انتظار قبل الدخول ومسار لغرفة التطعيم وغرفة انتظار بعد تلقي الجرعة، مشيرا إلى أن اليومين الأولين من تدشين الحملة سارت بشكل مميز وفق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد وارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي قبل الدخول للمركز والتي تشرف عليها إدارة مكافحة العدوى في المجمع.

وبيَّن أن عملية التسجيل للراغبين في تلقي اللقاح تتم وفق إجراءات إلكترونية يتم من خلالها تنظيم الأعداد يوميا، ويحصل المتقدم بطلب التطعيم على الموافقة وتحديد الموعد للحضور إلى المركز وتلقي الجرعة الأولى بكل يسر وسهولة، مؤكدا أن توجيهات المسؤولين في تجمع الشرقية الصحي ودعمهم المباشر كان له أثر إيجابي في توافر اللقاحات، في حين أن العاملين في مركز اللقاحات داخل مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام هم من الكوادر المؤهلة، التي تمتلك الإمكانات المناسبة للقيام بهذه المهمة.