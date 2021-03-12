شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم منسوبي الجهات الحكومية والأمنية بمقرات عملهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع محافظة الأحساء الصحي خدمة تقديم اللقاح في الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة في مقرات عملهم، بعد التنسيق المبكر مع تلك الجهات بهدف التوسع في تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين وتسريع عملية تطعيم المستفيدين دون الحاجة للحضور إلى مراكز تقديمها، لافتا إلى تدشين مركزين جديدين لتلقي اللقاحات في مستشفى الجفر العام ومستشفى مدينة العيون.

يذكر أن محافظة الأحساء تضم أربعة مراكز سابقة لتلقي اللقاح، وهي مركز لقاحات كورونا الرئيسي في مقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي «NITI» طريق مطار الأحساء الدولي، ومركز بمستشفى الملك فيصل العام في مدينة الهفوف، ومركز بمستشفى الأمير سعود بن جلوي بمدينة المبرز، ومركز بمستشفى العمران العام في مدينة العمران، وكذلك تفعيل خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في مركز لقاحات مستشفى الأمير سعود بن جلوي، وهذه المراكز موزعة جغرافيا في مختلف مدن المحافظة لضمان سهولة وصول المستفيدين بكل سهولة، بالإضافة إلى خدمة تقديم لقاح كورونا للمستفيدين من برنامج الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم للتخفيف على المستفيدين من عناء الانتقال إلى المراكز.

وأكد الأهالي أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمواجهة جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح وافتتاح المراكز الخاصة بها وما تقوم به وزارة الصحة من جهود واهتمام ومتابعة لتلك المراكز وتقديم الخدمات المختلفة من تفعيل خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في مركز لقاحات مستشفى الأمير سعود بن جلوي، وخدمة تقديم لقاح كورونا للمستفيدين من برنامج الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم، وخدمة تقديم اللقاح للمستفيدين في الجهات الحكومية والأمنية في مقرات عملهم، مؤكدين أنها ساهمت في تحفيز الكثيرين على تلقي اللقاح.