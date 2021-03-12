شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب إصابات «كورونا».. و1.7 مليون متطعم بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم في التحكم بشكل أقوى لتحقيق الوصول إلى الاتجاهات الإيجابية.

وحث خلال المؤتمر الصحفي أمس، الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق «صحتي»، مبينا أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، وأن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل عددهم إلى 1706455 شخصا في مراكز اللقاح في مناطق المملكة، التي تبلغ قرابة الـ 500 مركز. وأشار إلى أن المملكة حريصة جدا على اختيار أفضل اللقاحات مأمونية وفاعلية، مبينا أن التوسعة في إعطاء اللقاح امتد إلى تطعيم المرضى في منازلهم.

وأعلن العبدالعالي عن تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 381348 حالة، من بينها 2947 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 538 حالة حرجة، وبلغ عدد المتعافين 371850 حالة بإضافة 267 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6551 حالة، بإضافة 6 حالات وفاة جديدة.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز «تأكد» بإجراء 7900974 مسحة، وقدمت عيادات «تطمن» خدماتها لـ2082327 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ29142384 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 14175803 فحوص مخبرية دقيقة.