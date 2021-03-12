شكرا لقرائتكم خبر عن منح تأشيرة الخروج النهائي للعمالة الهندية بـ«الشركات المتعثرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ورئيس الجاليات في السفارة الهندية أم أو ساجيف، أوضاع العمالة الهندية بالمنطقة الشرقية، والوقوف على أبرز المعوقات، لتسهيل إجراءات مَنْ يرغب في المغادرة من العاملين في الشركات المتعثرة، ومنحهم تأشيرة الخروج النهائي.

جاء ذلك خلال لقاء المقبل، رئيس الجاليات في السفارة، والوفد المرافق له، بحضور كل من مساعد مدير الفرع محمد الأطرش، ومدير إدارة الأزمات بالمنطقة حمد الصقور، بمقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

واختتم اللقاء بشكر ممثل السفارة الهندية على الجهود، التي يقوم بها فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية في التعريف بالإجراءات والأنظمة، وما له من أثر في تعزيز العلاقات.

وزار الوفد الهندي إدارة الإشراف على توظيف العمالة في الفرع، واستقبله في مكتبه مدير الإدارة سريان الكرناف، تعرف خلال زيارته على دور الإدارة، وسير العمل، للتأكد من تطبيق المنشآت ذات الصلة للإجراءات والاتفاقيات الثنائية في توظيف العمالة، بما يضمن حقوق الأطراف.

وفي نفس السياق، زار الوفد مكتبي العمل بالدمام والخبر، وكان في استقباله في مقر مكتب عمل الدمام مدير المكتب عمير الزهراني، وفي مكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي.

وشملت الزيارات بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن العمالي، ومناقشة القضايا الخاصة بالعمالة الهندية بالمملكة، وعرض المشاكل المتعلقة بالخروج النهائي، والإجراءات النظامية التي تساعد وتيسر إنهاء القضايا العمالية للوافدين بشكل عام، وعمالة الجالية الهندية بشكل خاص، إضافة إلى عرض ما تم إنجازه بقسم العلاقات العمالية بالمكاتب.