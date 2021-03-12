شكرا لقرائتكم خبر عن بحث مشكلات «العاملات المنزليات» مع وفد مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، والقائم بأعمال سفارة جمهورية مدغشقر شامارلي جونشيلين، والوفد المرافق معه، آخر المستجدات الخاصة بأنظمة العمل، والاطلاع على المعوقات التي تواجه العاملات المنزليات، وذلك في مقر فرع الوزارة بمدينة الدمام.

وحضر الاجتماع مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش، ومدير إدارة الإشراف على توظيف العمالة المنزلية بالمنطقة الشرقية سريان آل كرناف، ومدير مركز إيواء العاملات المنزليات بالدمام عبدالرحمن الحمادي.

وشكر شامارلي جونشيلين والوفد المرافق له، المدير العام، وجميع كوادر الوزارة، على حسن تعاونهم، وسرعة إنهاء إجراءات السفر للعاملات، التي تبدأ باستضافتهن وتنتهي في إيصالهن إلى المطارات الدولية لعودتهن إلى بلدانهن.